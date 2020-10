La Commissione crea una piattaforma di cooperazione globale per combattere la deforestazione

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi laeuropea compie un passo avanti nella lotta alla. La nuovamultilaterale disponibile da oggi per contribuire a proteggere e a ripristinare le foreste del pianeta riunisce una vastissima gamma di parti interessate e competenze: Stati membri dell’UE, le principali ONG operanti nella protezione delle foreste, organizzazioni dell’industria, organizzazioni internazionali e paesi extra europei, compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell’UE, e alcuni dei paesi colpiti dalla. La nuovamira a favorire gli scambi tra le parti interessate al fine dire alleanze e di promuovere e condividere gli impegni per ridurre in modo significativo la ...