“Ho dovuto farlo”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, 5 mesi dopo l’addio viene fuori la verità. Ed è lei ad ammetterlo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Delle storia con Stefano De Martino per ora non aveva mai parlato. Aveva lasciato fossero le foto a farlo ma l’unico effetto avuto è stato quello di scatenare ancora di più il gossip. Sono passati quasi 6 mesi da quando la coppia si è detta addio per la seconda volta. Stefano, come già successo la prima volta, fugge dai fotografi, schivo e riservato, concentrato sul lavoro in attesa di una chiamata dalla Rai. Belen Rodriguez, che ormai fa coppia stabile con Antonino Spinalbese, ha deciso di rompere il silenzio dalle colonne del Fatto Quotidiano al quale ha rilasciato una lunga intervista. “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Delle storia conDeper ora non aveva mai parlato. Aveva lasciato fossero le foto a farlo ma l’unico effetto avuto è stato quello di scatenare ancora di più il gossip. Sono passati quasi 6da quando la coppia si è detta addio per la seconda volta., come già successo la prima volta, fugge dai fotografi, schivo e riservato, concentrato sul lavoro in attesa di una chiamata dalla Rai., che ormai fa coppia stabile con Antonino Spinalbese, ha deciso di rompere il silenzio dalle colonne del Fatto Quotidiano al quale ha rilasciato una lunga intervista. “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. ...

