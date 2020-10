Giovane di 18 anni muore in ospedale a Udine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il, di origine afghana, era arrivato a Trieste assieme ad altri compagni di viaggio il giorno precedente, come riporta TriestePrima.it . Poco dopo, i medici di stanza a Fernetti avevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovane anni

UdineToday

“Gli ultimi sei anni come Prorettore Vicario mi hanno permesso di crescere ... per co-finanziare borse di studio e assegni di ricerca rivolti soprattutto ai giovani. Nonostante gli sforzi fatti, non è ...Si avvicina la terza puntata di Tale e Quale Show. Questa sera Carmen Russo imiterà Raffaella Carrà, molto vicina al marito Enzo Paolo Turchi ...