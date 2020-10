Giorgio Squinzi | un anno fa scompariva il patron di Mapei e Sassuolo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 2 ottobre 2019 morivadopo una lunga malattia. Presidente di Confindustria, grande appassionato di ciclismo e calcio. E’ passato undalla scomparsa di. Era infatti il 2 ottobre 2019 quando l’imprenditore di Cisano Bergamasco si spegneva all’ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia all’età di 76 anni.e laIl padre Rodolfo ha una piccola azienda () di materiali ausiliari per l’edilizia e l’industria alla periferia di Milano. Il piccolovi trascorre molto tempo e si appassiona alla chimica. Nel 1969 si laurea in Chimica industriale, appunto. E affianca il padre nello sviluppo ...

tuttobiciweb_it : Un anno fa ci lasciava Giorgio #Squinzi e domani parte il #Giro, la corsa che amava di più - mimalerba : RT @IlloQuintavalle: Ho ricevuto una telefonata dalla Vice Presidente della Giunta del @ComuneMI che mi comunicava l'inserimento di papà ne… - QuantaClub : RT @IlloQuintavalle: Ho ricevuto una telefonata dalla Vice Presidente della Giunta del @ComuneMI che mi comunicava l'inserimento di papà ne… - gruppo_quanta : RT @IlloQuintavalle: Ho ricevuto una telefonata dalla Vice Presidente della Giunta del @ComuneMI che mi comunicava l'inserimento di papà ne… - IlloQuintavalle : Ho ricevuto una telefonata dalla Vice Presidente della Giunta del @ComuneMI che mi comunicava l'inserimento di papà… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Squinzi

TUTTOBICIWEB.it

Il libro “Era mio padre. Giorgio Mariani, l’ultimo angelo maledetto del calcio” è arricchito da alcuni preziosi contributi. Su tutti quelli di alcuni compagni di squadra come Giancarlo De Sisti, Lucia ...Continua a essere una favola bellissima quella del Sassuolo, club che rappresenta una cittadina di solo quarantamila abitanti in provincia di Modena, da otto anni in Serie A. Il mantenimento della mas ...