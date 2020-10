GF Vip | bomba su Elisabetta Gregoraci | l’ex di Briatore potrebbe ritirarsi

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Non si placano le voci e l’attenzione attorno a, che nella Casa del GF Vip sta facendo faville e share per due motivi. Il primo è legato al suo avvicinamento e flirt con Pierpaolo Pretelli, il secondo invece per le dichiarazioni scottanti sull’ex marito, Flavio. Proprio quest’ultimo aspetto sarebbe ciò che la farà ritirare dalla Casa, a brevissimo secondo quanto riferito da una presunta fonte vicina alla showgirl., parla il presunto l’ex agente Nel corso delle scorse puntate di Pomeriggio Cinque, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti lo aveva promesso: in arrivo c’era uno scoop esclusivo sue il suo passato con Flavio ...