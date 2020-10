Elisabetta Gregoraci, rivelazioni choc del suo ex: passato oscuro (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex agente di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, smentisce le parole della conduttrice su Briatore e svela alcuni segreti. Sin da quando è stata annunciata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, tutti si attendevano che Elisabetta Gregoraci avrebbe potuto catalizzare l’attenzione del pubblico. Le attese di tutti non sono andate deluse, poiché la conduttrice … Leggi su viagginews (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex agente di, Francesco Chiesa Soprani, smentisce le parole della conduttrice su Briatore e svela alcuni segreti. Sin da quando è stata annunciata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, tutti si attendevano cheavrebbe potuto catalizzare l’attenzione del pubblico. Le attese di tutti non sono andate deluse, poiché la conduttrice …

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, la confessione di Elisabetta Gregoraci a Pretelli: “Briatore addormentato, una volta gli ho pr… - theresniky : RT @giul91: ‘Già mi conoscevi?’ ‘Conoscevo la Gregoraci, non Elisabetta’ #gregorelli #gfvip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci parla ancora di Briatore: “E’ andato via dal funerali di mia madre, non glielo perdono” -