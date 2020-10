Covid, Joe Biden è negativo: test anche per il moderatore del dibattito con Trump (Di venerdì 2 ottobre 2020) Joe Biden e la moglie Jill Biden sono risultati negativi al coronavirus. Lo ha detto un alto funzionario della campagna elettorale del candidato democratico alle presidenziali, secondo quanto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Joee la moglie Jillsono risultati negativi al coronavirus. Lo ha detto un alto funzionario della campagna elettorale del candidato democratico alle presidenziali, secondo quanto...

Nel frattempo, come riporta Cnn citando fonti vicine all’ex presidente, anche Joe Biden sarà sottoposto al test per il coronavirus, dal momento che è stato sul palco con Trump, anche se a distanza, ...

Trump ha scritto: “Stasera io e la First Lady siamo risultati positivi al test per il Covid 19. Due ottimi strumenti per veicolare messaggi, che mancano però dell’energia che solo gli eventi pubblici ...

