Covid a scuola, classi in quarantena a Montecarlo e Altopascio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continuano a emergere casi di positività al coronavirus nelle scuole della Toscana , con conseguenti quarantene per decine di studenti. In provincia di Lucca gli ultimi provvedimenti riguardano una ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continuano a emergere casi di positività al coronavirus nelle scuole della Toscana , con conseguenti quarantene per decine di studenti. In provincia di Lucca gli ultimi provvedimenti riguardano una ...

ilfoglio_it : Lei! Dove va? Si fermi! Lei è quella madre? Quale? Quella del Covid! Il raffreddore non è mai esistito, e la telefo… - fattoquotidiano : Nel anno riparto bar, karaoke e discoteche, mentre 200 milioni di studenti tornano a scuola. Ma le regole da rispet… - nzingaretti : Dalle mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il Governo deve dare ascolto e risposte a cominc… - GotorMiguel : RT @articoloUnoMDP: Miguel Gotor: #Azzolina consideri l’eccezionalità di questa emergenza e la scarsa frequenza con cui si fanno i concorsi… - AnsaTrentinoAA : Scuola: 6 casi Covid in Alto Adige. Fra studenti e docenti in istituti in lingua italiana e tedesca |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid scuola, Ruffino: “Situazione da monitorare. Mille casi in tre settimane. Rilevazione statistica del Ministero ben venga” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola Saluzzo al Denina consegnate le borse di studio dedicate alla memoria di Anna Perruchon

si è tenuto nella bella cornice del cortile interno della scuola e nel rispetto della normativa Covid. I vincitori sono due ex alunni della classe quinta geometri che hanno brillantemente terminato il ...

Scuola e coronavirus, Toscana seconda in Italia per numero di istituti con almeno un caso

Firenze, 2 ottobre 2020 - La Toscana è seconda in Italia per numero di scuole con almeno uno studente positivo al coronavirus. Al primo posto c'è la Lombardia con 219 scuole. Segue con 107 scuole ...

si è tenuto nella bella cornice del cortile interno della scuola e nel rispetto della normativa Covid. I vincitori sono due ex alunni della classe quinta geometri che hanno brillantemente terminato il ...Firenze, 2 ottobre 2020 - La Toscana è seconda in Italia per numero di scuole con almeno uno studente positivo al coronavirus. Al primo posto c'è la Lombardia con 219 scuole. Segue con 107 scuole ...