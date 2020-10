Coronavirus, De Luca: “Assenza di controlli in Campania, forze dell’ordine scomparse” (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Flavio Russo Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Flavio Russo

fanpage : De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” - repubblica : Briatore insulta De Luca: 'Persona frustrata che attacca i vincenti' - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - gio551 : RT @fanpage: De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” - laRedazioneEU : Coronavirus, De Luca attacca le forze dell’ordine: «Stanno venendo meno al loro dovere» -