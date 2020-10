Cambia lo statuto del M5s alla Camera. Via Rousseau e nessun incarico ai morosi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - La novità più rilevante del nuovo statuto del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è tutta nell'articolo 2: "Il gruppo - si legge nel documento visionato dall'AGI - individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni i canali del Movimento 5 Stelle e altri che riterrà di adottare con propria delibera assembleare con maggioranza assoluta. Altresì il gruppo potrà utilizzare gli stessi canali sopraindicati per la condivisione delle indicazioni politiche e i contributi partecipativi dei cittadini". nessun accenno più al blog o alla piattaforma web. La nuova bozza del regolamento è stata inviata ai deputati questa mattina, dopo una riunione tenutasi in video collegamento. Le modifiche - studiate da un gruppo di lavoro ad hoc - sono evidenziate in ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - La novità più rilevante del nuovodel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è tutta nell'articolo 2: "Il gruppo - si legge nel documento visionato dall'AGI - individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni i canali del Movimento 5 Stelle e altri che riterrà di adottare con propria delibera assembleare con maggioranza assoluta. Altresì il gruppo potrà utilizzare gli stessi canali sopraindicati per la condivisione delle indicazioni politiche e i contributi partecipativi dei cittadini".accenno più al blog opiattaforma web. La nuova bozza del regolamento è stata inviata ai deputati questa mattina, dopo una riunione tenutasi in video collegamento. Le modifiche - studiate da un gruppo di lavoro ad hoc - sono evidenziate in ...

