Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez apre il cuore e confessa il suo amore con l'hair stylist Antonino Spinalbese. Finalmente è lei stessa a raccontarsi. Per molti mesi Belén Rodriguez è stata silenziosa, doveva ricucire le ferite inferte dalla rottura con Stefano De Martino, e forse anche da un suo tradimento. Ma ora le è … L'articolo Belen Rodriguez dichiara: "non sono più single". La storia con Spinalbese è ufficiale proviene da leggilo.org.

