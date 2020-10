Belen Rodriguez decide di parlare di Stefano e dice “Trovo sia molto bello provarci fino alla fine” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Belen Rodriguez ha trascorso un’estate un po’ movimentata dopo la separazione da Stefano. Messo a tacere il gossip che la vedeva vittima di un presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi, pare che oggi abbia ritrovato un po’ di serenità tanto da lascarsi andare a confidenze a cuore aperto. Belen ha deciso di rilasciare una lunga intervista a FattoQuotidiano.it per FQMagazine dive ha parlato a ruota libera. Belen e il momento che sta passando Belen non si è sottratta a nessuna domanda ma ha chiarito molti aspetti della sua vita ed è stata schietta e sincera. Ha iniziato dalla sua infanzia e ha detto: “Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats, in Argentina la protagonista si chiamava ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha trascorso un’estate un po’ movimentata dopo la separazione da. Messo a tacere il gossip che la vedeva vittima di un presunto tradimento dicon Alessia Marcuzzi, pare che oggi abbia ritrovato un po’ di serenità tanto da lascarsi andare a confidenze a cuore aperto.ha deciso di rilasciare una lunga intervista a FattoQuotidiano.it per FQMagazine dive ha parlato a ruota libera.e il momento che sta passandonon si è sottratta a nessuna domanda ma ha chiarito molti aspetti della sua vita ed è stata schietta e sincera. Ha iniziato dsua infanzia e ha detto: “Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats, in Argentina la protagonista si chiamava ...

