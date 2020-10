Usa 2020 | sondaggio | Biden è in testa

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 30 SET - Nel primopubblicato dopo il duello tv tra Donald Trump e Joe, quello di YouGov condotto per conto dell'Economist, il candidato democratico appare in...

you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - Radio3tweet : Ogni parola ne copre, ne nasconde e ne contiene un’altra. E quando la si usa è come smuovere il terriccio, evocarne… - beppesevergnini : Usa 2020, Biden sbaglia a chiamare Trump «un clown». I clown ?? sono professionisti seri. - teletext_ch_it : USA 2020, primo duello a Biden - MediasetTgcom24 : Usa 2020, sondaggio: Biden in testa dopo duello tv #usa2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020

New York, 01 ott 01:21 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è convinto di aver prevalso nel primo dibattito contro il candidato democratico Joe Biden, e ha detto che vuole ...Nel primo sondaggio pubblicato dopo il duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, il candidato democratico appare in testa di otto punti. Biden ottiene infatti il 50% dei consensi, contro il 42% di Trump ...Ci opponiamo fermamente e condanniamo con forza tali atteggiamenti": lo afferma il portavoce dell'Ambasciata Cinese in Italia commentando le dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, ieri ...