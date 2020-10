Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 09:10 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesca Vitale in studio oggi oltre 100.000 tamponi nuovi casi sono 1851 i deceduti 19 i ricoverati con sintomi sono uno in meno rispetto alle precedenti 24 ore in Italia sono complessivamente 3000 47 il governo A quanto si apprende da fonti dell’esecutivo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il covid-19 31 gennaio vero un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia la proroga momento scade il 15 ottobre ma il perdurare dell’emergenza suggerito gli esperti del comitato tecnico Scientifico Di allungare i tempi dello stato di emergenza il dossier è finito sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte tenuta ti dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera nel corso della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesca Vitale in studio oggi oltre 100.000 tamponi nuovi casi sono 1851 i deceduti 19 i ricoverati con sintomi sono uno in meno rispetto alle precedenti 24 ore in Italia sono complessivamente 3000 47 il governo A quanto si apprende da fonti dell’esecutivo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il covid-19 31 gennaio vero un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia la proroga momento scade il 15 ottobre ma il perdurare dell’emergenza suggerito gli esperti del comitato tecnico Scientifico Di allungare i tempi dello stato di emergenza il dossier è finito sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte tenuta ti dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera nel corso della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie: il governo potrebbe prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio Fanpage.it Coronavirus, a Foggia contagi record: mascherine all'aperto non solo nel weekend

«I continui nuovi casi di contagio che si registrano a Foggia richiedono nuove misure restrittive per contenere la diffusione della pandemia - rileva il primo cittadino - per questo farò ricorso ad un ...

Piazza Affari apre in deciso rialzo: Ftse Mib +0,88% a 19.182,46 punti - Flash

30.9.2020 12:55 - dream-theater BOOM SHORT: gli speculatori prendono posizione in modo deciso. In un contesto abbastanza confusionario, si è sempre alla ricerca di segnali che po ...

