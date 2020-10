Stasera in Tv oggi 1° Ottobre 2020 | da “Nero a metà 2” a “Chi vuol essere milionario?”

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020)in Tv, 1°, sulla Rai andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione della serie Nero a metà e su Canale 5, invece, torna il game show Chimilionario?. Poi come ogni sera non mancheranno film di ogni genere e diversi programmi di approfondimento e attualità. Ogni giorno il divertimento è praticamente assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non resta che scegliere il proprio spettacolo preferito. Scopriamo ora insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Nero a metà 2” anticipazioni quinta puntata: Carlo dirà addio a Cristina?in Tv1° ...