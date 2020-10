Smalling Roma, parti vicine: decisivo il blitz di Fienga (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sbloccata la trattativa con il Manchester United per Chris Smalling: accordo vicino per 15 milioni. I dettagli dell’affare Secondo il Corriere dello Sport sono ore decisive per l’approdo di Chris Smalling alla Roma. decisivo il blitz di ieri di Guido Fienga, che a Londra ha incontrato il Manchester United per sbloccare la trattativa. Oggi l’intermediario Pajac, che da mesi fa invano la navetta tra i due club per metterli d’accordo, è atteso a Roma per chiudere. Fienga ha quasi convinto la controparte Ed Woodward a cedere Smalling a cifre sostenibili: l’ultima offerta raggiungerà i 15 milioni compresi i bonus facili. Con il difensore invece l’accordo è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sbloccata la trattativa con il Manchester United per Chris: accordo vicino per 15 milioni. I dettagli dell’affare Secondo il Corriere dello Sport sono ore decisive per l’approdo di Chrisallaildi ieri di Guido, che a Londra ha incontrato il Manchester United per sbloccare la trattativa. Oggi l’intermediario Pajac, che da mesi fa invano la navetta tra i due club per metterli d’accordo, è atteso aper chiudere.ha quasi convinto la controparte Ed Woodward a cederea cifre sostenibili: l’ultima offerta raggiungerà i 15 milioni compresi i bonus facili. Con il difensore invece l’accordo è ...

