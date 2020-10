Recovery Fund, Conte: “Coerenza e lealtà da tutti i Paesi Ue” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il premier Conte sul Recovery Fund: “Rappresenta un segnale cruciale per la coesione europea”. BRUXELLES (BELGIO) – Il premier Conte in un videomessaggio inviato all’ambasciata tedesca è ritornato a parlare del Recovery Fund: “tutti gli Stati membri – ha ricordato il presidente del Consiglio riportato dall’AdnKronos – devono lavorare con coerenza e lealtà per l’impegno politico. Questo accordo rappresenta un segnale cruciale per la coesione europea. Ora è fondamentale una puntuale attuazione di questo programma. Dobbiamo lavorare speditamente“. Il premier Conte all’Onu: “Cerchiamo di ricostruire meglio” Un giovedì 1 ottobre ricco di impegni ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il premiersul: “Rappresenta un segnale cruciale per la coesione europea”. BRUXELLES (BELGIO) – Il premierin un videomessaggio inviato all’ambasciata tedesca è ritornato a parlare del: “gli Stati membri – ha ricordato il presidente del Consiglio riportato dall’AdnKronos – devono lavorare con coerenza e lealtà per l’impegno politico. Questo accordo rappresenta un segnale cruciale per la coesione europea. Ora è fondamentale una puntuale attuazione di questo programma. Dobbiamo lavorare speditamente“. Il premierall’Onu: “Cerchiamo di ricostruire meglio” Un giovedì 1 ottobre ricco di impegni ...

GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo… - DaniloToninelli : Risorse e concorsi pubblici. Dopo anni marginalità, scuola torna centrale anche con recovery fund. Da istituto rece… - ilfoglio_it : #Fico va in televisione per spiegare le differenze tra gli strumenti europei per rispondere alla crisi, ma dimostra… - dieffepi : RT @GiuseppeConteIT: Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo #Gl… - helmvergara1 : RT @GiuseppeConteIT: Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo #Gl… -

