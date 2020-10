Previsioni Meteo, al Sud Italia ampie schiarite e temperature in aumento: quando arrivano le piogge? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Sud Italia e anche il medio-basso Adriatico, saranno in gran parte esclusi dal maltempo turbolento che, nel corso dei prossimi giorni e entro il fine settimana, interesserà l’Italia. La circolazione depressionaria atlantica, benché fortemente perturbata per molte nostre regioni, non riuscirà a essere sufficientemente incisiva verso il Mediterraneo centrale al punto da arrecare piogge estese a tutto il territorio. L’unica regione meridionale che, fino a domenica 4, potrà rischiare un po’ più di nubi e qualche pioggia, sarà la Campania e nemmeno tutta, soltanto la parte settentrionale o localmente centrale tirrenica. Locali piogge e temporali sono previsti arrivare anche su Abruzzo e Molise occidentale, ma anche qui in forma localizzata e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Sude anche il medio-basso Adriatico, saranno in gran parte esclusi dal maltempo turbolento che, nel corso dei prossimi giorni e entro il fine settimana, interesserà l’. La circolazione depressionaria atlantica, benché fortemente perturbata per molte nostre regioni, non riuscirà a essere sufficientemente incisiva verso il Mediterraneo centrale al punto da arrecareestese a tutto il territorio. L’unica regione meridionale che, fino a domenica 4, potrà rischiare un po’ più di nubi e qualche pioggia, sarà la Campania e nemmeno tutta, soltanto la parte settentrionale o localmente centrale tirrenica. Localie temporali sono previsti arrivare anche su Abruzzo e Molise occidentale, ma anche qui in forma localizzata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo Abruzzo giovedì 1° Ottobre Rete8 Previsione acqua alta a Venezia: sabato 135 cm. Vento di scirocco da questa sera

Condizioni meteo favorevoli a un “rilevante fenomeno di acqua alta” nella laguna di Venezia, con una previsione di un picco di 135 centimetri previsto per le 12.05 di sabato, la definizione ...

Meteo Lucca: molte nubi giovedì, piogge venerdì, forte maltempo sabato

Previsioni meteo Lucca, giovedì, 1 ottobre: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...

