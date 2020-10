Pappagalli dicono parolacce: sospesi dallo zoo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inghilterra: 5 Pappagalli dicono parolacce ai visitatori del Lincolnshire Wildlife Park. Gli esemplari sono stati momentaneamente “sospesi” Cinque Pappagalli sono stati momentaneamente sospesi da uno zoo in Inghilterra, colpevoli di accogliere i visitatori imprecando. I pennuti fanno parte di una colonia di cenerini adottati dal Lincolnshire Wildlife Park lo scorso agosto. Una volta arrivati nella… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inghilterra: 5ai visitatori del Lincolnshire Wildlife Park. Gli esemplari sono stati momentaneamente “” Cinquesono stati momentaneamenteda uno zoo in Inghilterra, colpevoli di accogliere i visitatori imprecando. I pennuti fanno parte di una colonia di cenerini adottati dal Lincolnshire Wildlife Park lo scorso agosto. Una volta arrivati nella… L'articolo Corriere Nazionale.

HuffPostItalia : 'Dicono troppe parolacce ai visitatori': 5 pappagalli allontanati da un parco a Londra - MattiaRe4 : RT @HuffPostItalia: 'Dicono troppe parolacce ai visitatori': 5 pappagalli allontanati da un parco a Londra - pesterdm : IDOLI ?? “Dicono troppe parolacce ai visitatori': 5 pappagalli allontanati da un parco a Londra - ziaarsenico : RT @lamiadobermann: Amici, dato che siamo in Sardegna mi è tornata in mente la vicenda del pappagallo di #ungiornoinpretura quando ho letto… - lamiadobermann : Amici, dato che siamo in Sardegna mi è tornata in mente la vicenda del pappagallo di #ungiornoinpretura quando ho l… -