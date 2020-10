Nautica per tutte le tasche, a Genova apre il Salone a prova di Covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) Accessi contingentati e isole galleggianti per garantire la visita in sicurezza. Il primo evento internazionale in Italia e, nel periodo dell’emergenza, l’unico del settore in Europa Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Accessi contingentati e isole galleggianti per garantire la visita in sicurezza. Il primo evento internazionale in Italia e, nel periodo dell’emergenza, l’unico del settore in Europa

Ultime Notizie dalla rete : Nautica per Nautica per tutte le tasche, a Genova apre il Salone a prova di Covid La Repubblica Tutto pronto per l'inaugurazione del 60esimo Salone Nautico di Genova

la kermesse internazionale della nautica che apre i battenti oggi nel capoluogo ligure, primo salone a ripartire nell''era covid' nel Mediterraneo. Per l'inaugurazione arriverà il ministro alle ...

Salone Nautico, la voglia di mare è più forte della paura

Dal 1 al 6 ottobre Genova si conferma capitale internazionale della Nautica. E il titolo ha un valore particolare ... nel corso di quest'anno tormentato dall'emergenza sanitaria. Per questo motivo ...

