Motorhome | i migliori modelli e cosa c’è da sapere

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I campersono delle vere e proprie case viaggianti, come dice la parola. Ecco quali sono i, americani e non, i prezzi e l’usato. Per quanto riguarda la categoria dei camper esistono delle vere e proprie case viaggianti, che rispondono alla tipologia denominata. Bisogna subito mettere in chiaro che il Codice della Strada italiano fa confluire la categoria camper, e quindi anche la tipologia più grande in questione, negli autocaravan. Ma come si presentano all’interno e all’esterno i? E quali sono iin circolazione, americani e non? Ecco tutto quello che c’è dasu questo argomento! Com’è strutturato un ...