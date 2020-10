L’ultima patch di settembre per OnePlus Nord: OxygenOS 10.5.8 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ha appena avuto inizio il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.8 per OnePlus Nord, che include la patch di sicurezza di settembre insieme ad alcuni altri miglioramenti relativi principalmente al comparto fotografico, di cui discuteremo meglio nel dettaglio fornendovi tutte le indicazioni riportante nel changelog. Si parla, innanzitutto, di un’ottimizzazione profonda della stabilità di connessione e della calibrazione del colore dello schermo. Migliora anche la stabilizzazione d’immagine della fotocamera e la funzione screenshot. Riportiamo anche l’integrazione di una funzionalità che occulta le notifiche silenziate nella status bar, che può essere attivata attraverso il percorso ‘Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Notifiche > ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ha appena avuto inizio il rilascio dell’aggiornamento10.5.8 per, che include ladi sicurezza diinsieme ad alcuni altri miglioramenti relativi principalmente al comparto fotografico, di cui discuteremo meglio nel dettaglio fornendovi tutte le indicazioni riportante nel changelog. Si parla, innanzitutto, di un’ottimizzazione profonda della stabilità di connessione e della calibrazione del colore dello schermo. Migliora anche la stabilizzazione d’immagine della fotocamera e la funzione screenshot. Riportiamo anche l’integrazione di una funzionalità che occulta le notifiche silenziate nella status bar, che può essere attivata attraverso il percorso ‘Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Notifiche > ...

