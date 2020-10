L’ex manager di Elisabetta Gregoraci: “Mai stata innamorata di Briatore. Ha molti scheletri nell’armadio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hanno alzato un vero e proprio polverone le recenti dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Parlando del suo matrimonio ormai finito con Flavio Briatore la soubrette calabrese ha confidato di aver fatto molti sacrifici per stare insieme all’imprenditore 70enne. Rivelazioni che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno, compreso Francesco Chiesa … L'articolo L’ex manager di Elisabetta Gregoraci: “Mai stata innamorata di Briatore. Ha molti scheletri nell’armadio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hanno alzato un vero e proprio polverone le recenti dichiarazioni dial Grande Fratello Vip. Parlando del suo matrimonio ormai finito con Flaviola soubrette calabrese ha confidato di aver fattosacrifici per stare insieme all’imprenditore 70enne. Rivelazioni che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno, compreso Francesco Chiesa … L'articolo L’exdi: “Maidi. Hanell’armadio” proviene da Gossip e Tv.

