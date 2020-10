LA STORIA DEL CALCIO – Zanetti e Prisco | un amore solo | l’Inter E quella sera a cena… – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Due simboli nerazzurri a confronto. Ricordi, emozioni e la cena in cuiscambiòper un ex calciatore Pensi a Javiere pensi a una colonna dell’Inter recente. Pensi al Triplete, alle discese sulla fascia, alla fascia da capitano al braccio, alle oltre 800 presenze con la maglia nerazzurra addosso, pensi a “Pupi” come lo chiamavano i compagni di squadra o “El Tractor” come lo chiamavano i tifosi. Poi pensi a Peppinoe pensi all’essenza dell’interismo. Lui non ha mai indossato la maglia dell’Inter, eppure ha ricevuto un affetto superiore a qualunque leggenda del pantheon interista. In questa intervista d’archivio i due simboli dell’Inter passata e recente si confrontano tra aneddoti e curiosità. Leggi su ...