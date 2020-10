Juventus, McKennie finisce in panchina: scatta l’ora di Arthur e Bentancur (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una prova sottotono, decisamente negativa rispetto a quella contro la Sampdoria. Di fronte alla Roma, Weston McKennie non ha saputo regalare alla Juventus quella sostanza che contro i blucerchiati aveva fatto la differenza. Poca intensità abbinata ad una bassa qualità nel match dell’Olimpico uguale un centrocampo che non ha retto l’urto delle incursioni avversarie e, contestualmente, non è stato in grado di supportare a dovere l’attacco dei campioni d’Italia in fase d’impostazione. Reparti slegati per Andrea Pirlo e i suoi, adesso l’ex Schalke 04 potrebbe rifiatare un turno per schiarirsi le idee. Sia chiaro: un incidente di percorso per il ragazzo classe ’99, che avrà bisogno di tempo per ambientarsi e crescere tra le mura della Continassa. Ma nel frattempo sembra finalmente ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una prova sottotono, decisamente negativa rispetto a quella contro la Sampdoria. Di fronte alla Roma, Westonnon ha saputo regalare allaquella sostanza che contro i blucerchiati aveva fatto la differenza. Poca intensità abbinata ad una bassa qualità nel match dell’Olimpico uguale un centrocampo che non ha retto l’urto delle incursioni avversarie e, contestualmente, non è stato in grado di supportare a dovere l’attacco dei campioni d’Italia in fase d’impostazione. Reparti slegati per Andrea Pirlo e i suoi, adesso l’ex Schalke 04 potrebbe rifiatare un turno per schiarirsi le idee. Sia chiaro: un incidente di percorso per il ragazzo classe ’99, che avrà bisogno di tempo per ambientarsi e crescere tra le mura della Continassa. Ma nel frattempo sembra finalmente ...

