Influenza | medici Codogno | ' tante richieste vaccini | per averli altre due settimane'

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Per i vaccini anti-Influenzali ci sono "tante richieste", sì, ma nessuna situazione di emergenza, per lo meno a Codogno, la cittadina del lodigiana dove fu ricoverato il primo paziente italiano positivo al Covid19. "Del resto, abbiamo sempre iniziato alla fine di ottobre, non possiamo ancora dire se c'è un ritardo o no", spiega all'Adnkronos la dottoressa Maria Clelia Negri, tra i medici di base della città, ancora 'scottata' dall'impatto della pandemia. "Non sappiamo ancora quando li consegnano precisamente, abbiamo una piattaforma per prenotarli ma penso ci vorranno almeno altre due settimane", sottolinea, aggiungendo che è presto per parlare di "emergenza".

