Incidente nella notte sulla A2, cinghiali invadono careggiata: due morti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tragico Incidente questa notte sulla A2: un gruppo di cinghiali ha invaso la careggiata, provocando la morte di due persone. Un tragico Incidente è avvenuto questa notte lungo l’autostrada A26: un’automobile ha investito alcuni cinghiali in transito sulla careggiata. Secondo quanto riportato da Leggo, lo scontro sarebbe avvenuto sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso … Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020) TragicoquestaA2: un gruppo diha invaso la, provocando la morte di due persone. Un tragicoè avvenuto questalungo l’autostrada A26: un’automobile ha investito alcuniin transito. Secondo quanto riportato da Leggo, lo scontro sarebbe avvenutoGenova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso …

bizcommunityit : Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26 - infoitinterno : Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26 - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #novara Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26 - Notiziedi_it : Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #novara Cinghiali in autostrada, due morti nella notte: l'incidente sulla A26 -