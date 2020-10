“Il processo a Salvini? Decideranno i magistrati. Resta però l’ipocrisia di Conte e dei 5S”, afferma Cacciari (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopodomani, sabato, in occasione dell’udienza preliminare si saprà finalmente se Matteo Salvini dovrà subire o meno l’iter processuale che lo vede imputato per la vicenda della nave Greoretti, quando rivestiva il ruolo di ministro dell’Interno. Così l’agenzia di stampa AdnKronos ha deciso di chiedere al saggista e filosofo Massimo Cacciari cosa ne pensa in merito. Cacciari: “L’opinione pubblica valuterà il trasformismo e l’ipocrisia del M5s” “Saranno i magistrati a stabilire se sono state violate le norme del diritto internazionale – replica subito Cacciari – Io credo di si e, se hanno proceduto qualche fondamento alla base ci sarà. L’ipocrisia di Conte e degli ex alleati di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopodomani, sabato, in occasione dell’udienza preliminare si saprà finalmente se Matteodovrà subire o meno l’iter processuale che lo vede imputato per la vicenda della nave Greoretti, quando rivestiva il ruolo di ministro dell’Interno. Così l’agenzia di stampa AdnKronos ha deciso di chiedere al saggista e filosofo Massimocosa ne pensa in merito.: “L’opinione pubblica valuterà il trasformismo e l’ipocrisia del M5s” “Saranno ia stabilire se sono state violate le norme del diritto internazionale – replica subito– Io credo di si e, se hanno proceduto qualche fondamento alla base ci sarà. L’ipocrisia die degli ex alleati di ...

