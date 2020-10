Il dolore straziante di John Legend e Chrissy Teigen: è morto il terzo figlio (Di giovedì 1 ottobre 2020) John Legend e Chrissy Teigen hanno perso il loro bambino Un dolore indescrivibile, quello che stanno provando John Legend e Chrissy Teigen dopo aver perso il loro bambino. Chrissy ha avuto un aborto spontaneo, era finita in ospedale due giorni fa per via di un’emorragia interna. A raccontare la drammatica vicenda è stata proprio la modella con un post Instagram: a corredo le fotografie dei due coniugi in lacrime, profondamente addolorati dalla perdita del terzo figlio. “Siamo sconvolti da un dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima”, ha scritto Chrissy. ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020)hanno perso il loro bambino Unindescrivibile, quello che stanno provandodopo aver perso il loro bambino.ha avuto un aborto spontaneo, era finita in ospedale due giorni fa per via di un’emorragia interna. A raccontare la drammatica vicenda è stata proprio la modella con un post Instagram: a corredo le fotografie dei due coniugi in lacrime, profondamente addolorati dalla perdita del. “Siamo sconvolti da unprofondo di cui senti solo parlare, il tipo diche non abbiamo mai provato prima”, ha scritto. ...

giiuliasworld : mi dispiace tantissimo per John Legend, è un dolore straziante. gli auguro il meglio e tutto il bene possibile perché lo meritano. - ansiogenaaf : Mamma mia raga mi dispiace tantissimo... è straziante vedere questa foto, non posso immaginare il dolore ?? - caroliarita : @iacopo_melio @VincenzoMilani ... E ai due genitori così colpiti, ma forti e tenaci. Una grandissima dignità nel do… - kateperplessa : @Indigo_Moon_ Che storia straziante, in primis per Liliana e il suo dolore che l'ha portata a togliersi la vita, e… - stupore1 : @cresce_m Un dolore straziante, indescrivibile -

