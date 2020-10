Il carcere di Opera si apre ai cittadini con un maneggio e una fattoria didattica (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI. – Il carcere milanese di Opera si apre all'esterno. Sabato prossimo verranno infatti inaugurati all'interno del penitenziario un grande maneggio, una fattoria didattica e un ranch dal nome simbolico: "Freedom" (libertà). Libertà intesa quale percorso di rieducazione e reinserimento. Gli ospiti dell'istituto di pena potranno così apprendere l'arte del maniscalco, dell'artiere e del sellaio, utili per il proprio reingresso nella società. Il progetto prevede l'accesso al maneggio degli esterni a prezzi contenuti ed è rivolto soprattutto ad accogliere ragazzi diversamente abili. Oltre ai cavalli, sequestrati alla criminalità organizzata, nel ranch ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI. – Ilmilanese disiall'esterno. Sabato prossimo verranno infatti inaugurati all'interno del penitenziario un grande, unae un ranch dal nome simbolico: "Freedom" (libertà). Libertà intesa quale percorso di rieducazione e reinserimento. Gli ospiti dell'istituto di pena potranno così apprendere l'arte del maniscalco, dell'artiere e del sellaio, utili per il proprio reingresso nella società. Il progetto prevede l'accesso aldegli esterni a prezzi contenuti ed è rivolto soprattutto ad accogliere ragazzi diversamente abili. Oltre ai cavalli, sequestrati alla criminalità organizzata, nel ranch ...

AGI. – Il carcere milanese di Opera si apre all'esterno. Sabato prossimo verranno infatti inaugurati all’interno del penitenziario un grande maneggio, una fattoria didattica e un ranch dal nome ...

