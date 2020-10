Gregoraci e Briatore, l’ex manager di lei sbotta: “Si è fidanzata con lui perché era Briatore, non perché interessata” (Di giovedì 1 ottobre 2020) La storia d’amore fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è tornata sulla bocca di tutti da quando lei ha scelto (ingenuamente?) di entrare al Grande Fratello Vip. A parlare questa settimana non sono stati i diretti interessati (che in questi giorni si sono mandati frecciatine a distanza), bensì tal Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta Gregoraci nonché suo ex flirt. Intervistato dal settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani ha confessato: “La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale e ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 ottobre 2020) La storia d’amore fra Elisabettae Flavioè tornata sulla bocca di tutti da quando lei ha scelto (ingenuamente?) di entrare al Grande Fratello Vip. A parlare questa settimana non sono stati i diretti interessati (che in questi giorni si sono mandati frecciatine a distanza), bensì tal Francesco Chiesa Soprani, exdi Elisabettanonché suo ex flirt. Intervistato dal settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani ha confessato: “La? Su Flaviomente. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale e ...

