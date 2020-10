Grande Fratello Vip, Dalila sbotta contro Adua: “Nessuno se la calcola più” (FOTO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo l’incontro tra Massimiliano e Dalila, quest’ultima ha sbottato contro Adua a causa di alcune dichiarazioni che la concorrente ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un piccolo screzio anche durante la puntata di lunedì scorso e la cosa pare stia proseguendo a colpi di frecciatine. Dalila, infatti, ha accusato l’ex del suo compagno di parlare della coppia solo per avere un po’ di visibilità. La ragazza ci è andata giù in modo abbastanza pesante. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Le parole di Adua contro Dalila al Grande Fratello Vip Lunedì scorso, nella casa del ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo l’intra Massimiliano e, quest’ultima hatoa causa di alcune dichiarazioni che la concorrente ha fatto nella casa delVip. Le due hanno avuto un piccolo screzio anche durante la puntata di lunedì scorso e la cosa pare stia proseguendo a colpi di frecciatine., infatti, ha accusato l’ex del suo compagno di parlare della coppia solo per avere un po’ di visibilità. La ragazza ci è andata giù in modo abbastanza pesante. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Le parole dialVip Lunedì scorso, nella casa del ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - _DrakeRamoray_ : RT @trashousedotcom: #GFVIP Tommaso: GRANDE FRATELLO VEDETE DI SPEGNERE LE LUCI SENNÒ INIZIO A PARLARE DI DOPPIA PENETRAZIONE GF: *niente*… - ehichord : RT @trashousedotcom: #GFVIP Tommaso: GRANDE FRATELLO VEDETE DI SPEGNERE LE LUCI SENNÒ INIZIO A PARLARE DI DOPPIA PENETRAZIONE GF: *niente*… -