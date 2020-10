GF Vip: misterioso messaggio romantico per la Gregoraci (Di giovedì 1 ottobre 2020) Primo messaggio romantico in arrivo per una concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio pieno d’amore indirizzato a chi? Naturalmente per la più corteggiata, Elisabetta Gregoraci… C’è una piacevole sorpresa nella mattinata dei Vip della Casa. Una mattina che i coinquilini trascorrono in giardino, allenandosi con gli attrezzi. Ma a un certo punto l’attenzione dei ragazzi viene attirata da un rumore proveniente dall’alto e con estremaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Primoin arrivo per una concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. Unpieno d’amore indirizzato a chi? Naturalmente per la più corteggiata, Elisabetta… C’è una piacevole sorpresa nella mattinata dei Vip della Casa. Una mattina che i coinquilini trascorrono in giardino, allenandosi con gli attrezzi. Ma a un certo punto l’attenzione dei ragazzi viene attirata da un rumore proveniente dall’alto e con estremaArticolo completo: dal blog SoloDonna

peppe_p_94 : @andoniopre A quanto pare ogni tanto c'è un vip misterioso che twitta a caso... Non ho capito se il vip in questione è uno della casa o no - mariaedaniela24 : Ma alla fine si è capito chi era sto vip misterioso? #gfvip -