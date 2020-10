Genoa | Preziosi | “Anche Destro è positivo Normale rinviare il match | siamo decimati”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce n’è uno in più: anche Mattiache ha una carica virale molto bassa“. Enrico, presidente del, annuncia così la positività al Covid-19 di Mattiache accresce il numero di casi nel focolaio rossoblù a 16. “Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano – ha dettoai microfoni di Radio Kiss Kiss -. Il rinvio della gara trae Torino eradecimati. Ma se non lo facevano chi scendeva in campo, io e Faggiano?”.