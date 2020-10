Emergenza Covid-19, a Bari i primi casi di positività tra alunni, disposta quarantena per diverse classi di tre istituti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono tre gli istituti a Bari dove è stata riscontrata la positività di alcuni alunni. Gli istituti sono il circolo didattico San Filippo Neri, l’istituto Falcone Borsellino e la scuola media Michelangelo. Alla Falcone Borsellino è stata riscontrata la positività di un’alunna. L’alunna in questione frequentava anche il Catechismo alla Parrocchia San Nicola a Catino. Il parroco della chiesa San Nicola ha deciso di sospendere il catechismo fino all’11 ottobre. Alla scuola media Michelangelo al quartiere Carassi, un alunno è risultato essere positivo. L’ASL “ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni a partire dall’ultimo contatto, per tutti gli alunni della stessa classe che rientrano ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono tre glidove è stata riscontrata la positività di alcuni. Glisono il circolo didattico San Filippo Neri, l’istituto Falcone Borsellino e la scuola media Michelangelo. Alla Falcone Borsellino è stata riscontrata la positività di un’alunna. L’alunna in questione frequentava anche il Catechismo alla Parrocchia San Nicola a Catino. Il parroco della chiesa San Nicola ha deciso di sospendere il catechismo fino all’11 ottobre. Alla scuola media Michelangelo al quartiere Carassi, un alunno è risultato essere positivo. L’ASL “ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni a partire dall’ultimo contatto, per tutti glidella stessa classe che rientrano ...

