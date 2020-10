Di Battista: 'M5s rischia di diventare come l'Udeur, buono per gestire poltrone - L'allenza con il Pd è la morte nera' (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Se oltretutto si sta andando, cosa che io leggo, verso una legge elettorale proporzionale, per quale motivo ogni giorno fare interviste su noi e il Pd, col Pd? Penso che così facendo si andrà verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Se oltretutto si sta andando, cosa che io leggo, verso una legge elettorale proporzionale, per quale motivo ogni giorno fare interviste su noi e il Pd, col Pd? Penso che così facendo si andrà verso ...

Adnkronos : #M5S, #DiBattista: 'Alleanza col Pd è morte nera' - Adnkronos : #M5S, Di Battista: 'Ci stiamo indebolendo come l'Udeur' - davidallegranti : Dice Di Battista che il M5s rischia di finire 'come l'Udeur'. Gli garberebbe - MarianoFilippi : RT @jacopo_iacoboni: 'Avanti così e il M5S diventerà un partito più come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone' Il fatto ch… - piergiuseppe2 : @lorepregliasco M5stalle è arrivato a quel capolinea dove arrivano tutti i bluff, una colossale perdita di tempo di… -