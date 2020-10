Cosa significa il pallino verde e arancione sull’iPhone dopo l’aggiornamento iOS 14

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Molti utenti Apple stanno notando un nuovosull’iPhone che appare nella parte alta del display a destra, accanto alle icone che indicano la percentuale di batteria rimanente sul telefono o la quantità di segnale mobile (sempre per il device). Lo stesso simbolo, nelle due colorazioni diverse, ha lo scopo di informare l’utente sugli elementi hardware in uso in quel momento che potrebbero incidere in qualche modo sulla sua privacy. Nulla di grave dunque e soprattutto non c’è nulla che non sia stato fortemente voluto dagli sviluppatori. Partiamo dalsull’iPhone nella posizione sopra indicata e pure visibile nell’immagine di apertura articolo. Gli utenti che hanno notato il piccolo segno hanno pure messo in evidenza ...