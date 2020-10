Aria condizionata, alcuni sistemi di riscaldamento possono aumentare il rischio Covid-19 (Di giovedì 1 ottobre 2020) (immagine: Getty Images)L’Aria condizionata calda e i sistemi di ventilazione utilizzati in inverno potrebbero favorire la diffusione uniforme del virus e dunque aumentare il rischio di contrarre l’infezione Covid-19, ovviamente in presenza di una persona contagiata. Lo afferma uno studio dell’università di Cambridge che ha analizzato il funzionamento di moderni apparati per scaldare l’Aria, fra cui particolari condizionatori, spesso in uso negli uffici, che potrebbero favorire la dispersione di particelle contenenti il virus. Per questo è bene conoscere l’eventuale problematica e, come sempre, ricordare l’importanza di aerare le stanze e adottare tutte le regole per prevenire il contagio. I risultati sono pubblicati sul ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) (immagine: Getty Images)L’calda e idi ventilazione utilizzati in inverno potrebbero favorire la diffusione uniforme del virus e dunqueildi contrarre l’infezione-19, ovviamente in presenza di una persona contagiata. Lo afferma uno studio dell’università di Cambridge che ha analizzato il funzionamento di moderni apparati per scaldare l’, fra cui particolari condizionatori, spesso in uso negli uffici, che potrebbero favorire la dispersione di particelle contenenti il virus. Per questo è bene conoscere l’eventuale problematica e, come sempre, ricordare l’importanza di aerare le stanze e adottare tutte le regole per prevenire il contagio. I risultati sono pubblicati sul ...

