Vanessa Incontrada nuda sulla copertina di Vanity Fair: "Il mio corpo un messaggio per tutte le donne" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vanessa Incontrada nuda sulla copertina di Vanity Fair. Un messaggio contro il body shaming. "Il momento più bello degli ultimi anni". Vanessa Incontrada di guadagna la copertina di Vanity Fair e posa nuda per mandare un messaggio di strettissima attualità. La show-girl e attrice è diventata un'ambasciatrice del body positive, del culto della bellezza che supera le restrizioni dei canoni e soprattutto le offese legate all'aspetto fisico, che l'hanno interessata anche in prima persona.

