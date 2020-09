Too Hot to Handle e La Casa di Carta tra i più visti su Netflix secondo un recente studio, ma il prezzo dell’abbonamento potrebbe aumentare (Di mercoledì 30 settembre 2020) In 10 paesi tra cui l’Italia Too Hot To Handle è in testa tra i prodotti più visti su Netflix Too Hot to Handle è lo show più visto su Netflix nel periodo tra il 4 marzo e il 20 settembre secondo uno studio condotto da Bernstein Research in 10 paesi Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, India, Malesia, Giappone e Corea. Lo studio, guidato dall’analista Todd Juenger, ha analizzato le Top Ten dei 10 paesi nel periodo sopra indicato e che per gran parte include lockdown causati dal Covid-19 in molte nazioni. Le posizioni sono state poi stabilite anche calcolando a che punto della classifica di ciascun paese fosse lo show e per quanto tempo vi restasse. Dietro Too Hot to Handle in ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 settembre 2020) In 10 paesi tra cui l’Italia Too Hot Toè in testa tra i prodotti piùsuToo Hot toè lo show più visto sunel periodo tra il 4 marzo e il 20 settembreunocondotto da Bernstein Research in 10 paesi Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, India, Malesia, Giappone e Corea. Lo, guidato dall’analista Todd Juenger, ha analizzato le Top Ten dei 10 paesi nel periodo sopra indicato e che per gran parte include lockdown causati dal Covid-19 in molte nazioni. Le posizioni sono state poi stabilite anche calcolando a che punto della classifica di ciascun paese fosse lo show e per quanto tempo vi restasse. Dietro Too Hot toin ...

