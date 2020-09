Tamponi drive-in, due chilometri di coda e oltre cinque ore di attesa: caos a Roma est per fare il test – Video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una coda di macchine lunga circa due chilometri. “Circa 5-6 ore di attesa”, secondo fonti della stessa Asl Roma 2, “solo perché in molti desistono”. È la situazione presentatasi questa mattina, attorno alle ore 10, presso l’ex mattatoio di viale Palmiro Togliatti a Roma, dove l’azienda sanitaria più popolosa d’Italia ha allestito un’area per i cosiddetti “Tamponi drive-in”. Da giorni, le strutture mobili messe a disposizione dalla Regione Lazio sono letteralmente prese d’assalto, un po’ a causa dei primi raffreddori dovuti allo sbalzo termico dello scorso week-end, ma soprattutto in virtù delle procedure scolastiche che impongono ai genitori di casi “sospetti” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Unadi macchine lunga circa due. “Circa 5-6 ore di”, secondo fonti della stessa Asl2, “solo perché in molti desistono”. È la situazione presentatasi questa mattina, attorno alle ore 10, presso l’ex mattatoio di viale Palmiro Togliatti a, dove l’azienda sanitaria più popolosa d’Italia ha allestito un’area per i cosiddetti “-in”. Da giorni, le strutture mobili messe a disposizione dalla Regione Lazio sono letteralmente prese d’assalto, un po’ a causa dei primi raffreddori dovuti allo sbalzo termico dello scorso week-end, ma soprattutto in virtù delle procedure scolastiche che impongono ai genitori di casi “sospetti” ...

clikservernet : Tamponi drive-in, due chilometri di coda e oltre cinque ore di attesa: caos a Roma est per fare il test – Video - Noovyis : (Tamponi drive-in, due chilometri di coda e oltre cinque ore di attesa: caos a Roma est per fare il test – Video)… - MattinoDiVerona : Covid e scuola. Nuove postazioni drive-in per tamponi. Sboarina: “Servono linee guida chiare dal Governo per i pedi… - ivotnip : @vitalbaa @gloquenzi @AdrianaSpappa @claudiocerasa @davcarretta @ilfoglio_it Attese più o meno lunghe non vuol dir… - montorio_verona : Tamponi rapidi nuove postazioni anche drive-in -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi drive Tamponi drive-in, due chilometri di coda e oltre cinque ore di attesa: caos a Roma est per fare il test… Il Fatto Quotidiano Mugello, tamponi 'drive through' a Borgo San Lorenzo anche il sabato mattina

I cittadini, su specifica indicazione dell’Azienda sanitaria, possono recarsi al punto prelievi dedicato nei giorni di lunedì giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, sabato dalle ore 9 alle ore 12 ...

Coronavirus, al drive-in percorso apposito per i bambini che devono fare il tampone

Ora giunge una domanda: i genitori sono rimasti fuori dai cancelli come affermano i post social? Il tweet è stato poi ripreso dal quotidiano Il Tempo in un articolo intitolato «Manerbio, tampone a ...

I cittadini, su specifica indicazione dell’Azienda sanitaria, possono recarsi al punto prelievi dedicato nei giorni di lunedì giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, sabato dalle ore 9 alle ore 12 ...Ora giunge una domanda: i genitori sono rimasti fuori dai cancelli come affermano i post social? Il tweet è stato poi ripreso dal quotidiano Il Tempo in un articolo intitolato «Manerbio, tampone a ...