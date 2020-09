Stasera in Tv oggi 30 settembre 2020: terzo appuntamento con “Temptation Island” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stasera in Tv oggi, 30 settembre 2020, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai un nuovo appuntamento con i fantastici viaggi di Ulisse: il piacere della scoperta con una puntata dedicata alla Regina Elisabetta II e su Mediaset verrà trasmessa la terza puntata del reality Temptation Island 2020. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere e vari programmi d’approfondimento. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Mare fuori”: trama, cast e anticipazioni dei prossimi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020)in Tv, 30, il divertimento è a dir poco assicurato con la programmazione in chiaro. Sulla Rai un nuovocon i fantastici viaggi di Ulisse: il piacere della scoperta con una puntata dedicata alla Regina Elisabetta II e su Mediaset verrà trasmessa la terza puntata del reality Temptation Island. Poi come ogni giorno non mancheranno numerosi film di diverso genere e vari programmi d’approfondimento. Anche per questo mercoledì sera non resta che accomodarsi sul proprio divano e godersi lo spettacolo che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Mare fuori”: trama, cast e anticipazioni dei prossimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Calcio in TV oggi e stasera: Benevento-Inter, dove vederla. Lazio-Atalanta su Sky Sport Fanpage Serie A, oggi i recuperi della prima giornata di campionato

Nella prima giornata di campionato non si erano giocate tre partite. I club avevano chiesto e ottenuto di rimandare la prima di Serie A a un turno infrasettimanale che si giocherà proprio stasera. In ...

Anticipazioni Chi l’ha visto?, stasera in tv: Marco Vannini, Roberta Ragusa. Ecco cosa vedremo

Chi l’ha visto? torna stasera in tv con un nuovo appuntamento. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli racconterà come sempre i casi delle persone di cui si è persa traccia e gli appe ...

