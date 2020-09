Snam4Mobility - Arrivano sul mercato le full hybrid convertite a metano

(Di mercoledì 30 settembre 2020)sulitaliano le prime auto Euro 6d Temp ed Euro 6da gas naturale e bio. Frutto di una collaborazione fra(controllata della Snam attiva nella mobilità sostenibile), Landi Renzo e Piccini Impianti (distributore e installatore di sistemi per la mobilità a), la tecnologia che caratterizza queste vetture ha ottenuto lomologazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è oggi disponibile nella rete di officine Landi Renzo per la conversione di alcuni modelli, come le Toyota C-HR, Prius e Corolla."Fino a 30 km con un euro". Questa trasformazione è presentata agli EcoMobility Days di Ancona: durante levento, una Toyota C-HR potenziata a gas naturale è stata ...

Quattroruote

Il tema della mobilità è sempre più caldo e tutte le principali aziende del settore hanno la loro da dire. Così è stato per Snam, tra i fornitori italiani più importanti per quello che riguarda il met ...Autogas Italia e Snam4Mobility, permette di montare un impianto a metano su un’auto ibrida così da ottenere il massimo in quanto a efficienza e pulizia allo scarico. Ora però è arrivato anche il via ...