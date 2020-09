Serie A | Benevento-Inter 0-0 | Udinese-Spezia 0-0 LIVE

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 30 settembre 2020)A, i risultati di mercoledì 30 settembre 2020.. Lazio-Atalanta il big match. ROMA –A, i risultati di mercoledì 30 settembre 2020. Si completa la prima giornata con le tre sfide che non sono state disputate per consentire alle squadre di recuperare dagli impegni di agosto.le sfide delle 18 mentre Lazio-Atalanta alle 20.45.A, il programma di mercoledì 30 settembre 2020 Di seguito il programma diA di mercoledì 30 settembre 2020, sfide valide per la prima giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI)...