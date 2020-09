Pantone lancia il colore "rosso mestruazioni" contro i pregiudizi sul ciclo (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Volevamo ottenere una tonalità rossa accesa e avventurosa che facesse sentire le persone orgogliose di ciò che sono. In grado di celebrare con passione l’eccitante e potente forza vitale con cui sono nate, di poter parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e naturale”. Così Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, ha presentato il nuovo color firmato Pantone: si tratta del rosso “Period”, ossia mestruazione. Una scelta contro lo stigma del ciclo femminile. Il lancio nasce da una collaborazione con il marchio svedese di prodotti femminili Intimina, che commenta così il prodotto: “Cosa si ottiene unendo un marchio di prodotti sanitari intimi e un’azienda di vernici? Color ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Volevamo ottenere una tonalità rossa accesa e avventurosa che facesse sentire le persone orgogliose di ciò che sono. In grado di celebrare con passione l’eccitante e potente forza vitale con cui sono nate, di poter parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e naturale”. Così Laurie Pressman, vicepresidente delColor Institute, ha presentato il nuovo color firmato: si tratta del“Period”, ossia mestruazione. Una sceltalo stigma delfemminile. Il lancio nasce da una collaborazione con il marchio svedese di prodotti femminili Intimina, che commenta così il prodotto: “Cosa si ottiene unendo un marchio di prodotti sanitari intimi e un’azienda di vernici? Color ...

