Milik, non solo Tottenham e Atletico: c'è anche il Psg! (Di mercoledì 30 settembre 2020) NAPOLI - Eppur si muovono, anche se non sembrerebbe: e non sono voci, né un chiacchiericcio assordante per darsi un tono o riempire questi giorni, vuoti, che conducono sino al 5 ottobre. Quando finirà,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) NAPOLI - Eppur si muovono,se non sembrerebbe: e non sono voci, né un chiacchiericcio assordante per darsi un tono o riempire questi giorni, vuoti, che conducono sino al 5 ottobre. Quando finirà,...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - mirkocalemme : #Dzeko - #Milik è ormai molto difficile, ma alle 17:09 NON è ancora saltata - sportli26181512 : Milik, non solo Tottenham e Atletico: c'è anche il Psg!: I colchoneros studiano la situaizone. Per Llorente chiamat… - GesuKrishna : @contromesso non mi capacito del perché non abbiamo dato Dzeko alla Juve indipendentemente da Milik. Non mi capacit… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik non Napoli, lo strano caso di Milik: non gioca ma la Polonia lo convoca Il Mattino Roma, il Real offre Jovic, ma Fonseca non molla Borja Mayoral e pensa pure a Vlahovic

Ancora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo per Smalling. Dopo Milik, infatti, si è complicata pure la pista Borja Mayoral (non definitivamente) frenato poco ...

Francesco Balzani Ancora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo

Francesco BalzaniAncora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo per Smalling. Dopo Milik, infatti, si è complicata pure la pista Borja Mayoral (non definitivamente) frenato ...

Ancora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo per Smalling. Dopo Milik, infatti, si è complicata pure la pista Borja Mayoral (non definitivamente) frenato poco ...Francesco BalzaniAncora un colpo di scena in attacco in attesa del sì definitivo per Smalling. Dopo Milik, infatti, si è complicata pure la pista Borja Mayoral (non definitivamente) frenato ...