Michele Morrone | «Questo sono io senza piani B»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Da un parte la recitazione, dall’altra la musica. Ad unirle, quel filo invisibile che passa attraverso gli occhielli di ogni espressione artistica: la libertà. Michele Morrone ha chiuso gli occhi e stretto la presa, lasciando alle sue passioni il compito di scegliere il tragitto: dai set cinematografici agli studi di registrazione. Già, perché dopo il boom su Netflix con «365 giorni» (per settimane il film più visto sulla piattaforma in oltre 20 paesi), a febbraio ha debuttato nel settore discografico con l’album «Dark Room» e oggi su Spotfy viaggia a circa 2 milioni di ascoltatori mensili. «Quando recito devo entrare nella mente di un personaggio e rispettare un testo», ci rivela negli studi milanesi di Universal, «con la musica invece sono davvero me stesso perché do forma a qualcosa che non esiste, ma sento dentro».