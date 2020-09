Meteo Roma: previsioni per giovedì 1 ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 1 ottobre Sole prevalente al mattino, mentre nel pomeriggio i cieli potranno essere generalmente poco nuvolosi. Nubi più compatte in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +22°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 1 ottobre Ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine su tutto il Lazio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni. Meteo Italia: previsioni per giovedì 1 ottobre Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati eccetto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020)per giovedì 1Sole prevalente al mattino, mentre nel pomeriggio i cieli potranno essere generalmente poco nuvolosi. Nubi più compatte in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.Lazio:per giovedì 1Ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine su tutto il Lazio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni.Italia:per giovedì 1Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati eccetto ...

I Friedkin incontrano la Raggi: colloquio top secret ieri all'ambasciata Usa a Roma

– E’ andato finalmente in scena l’incontro tanto atteso tra la nuova proprietà della Roma e la sindaca Virginia Raggi. Il colloquio con Dan e Ryan Friedkin è avvenuto ieri all’ora di pranzo nella sede ...

A Roma la prima stazione di servizio con asfalto al grafene

Una stazione di servizio Q8 di Roma è la prima ad utilizzare la tecnologia Gipave che utilizza asfalto con grafene ...

