Lazio-Atalanta | Hateboer | “Inizio super | svelo nostro punto di forza Scudetto? Rispondo così”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) "Siamo venuti qua per vincere la partita e abbiamo giocato un primo tempo veramente bello. Alla fine vinciamo 4-1: è un bell'inizio. Sapevamo tutti che cosa era successo e ne abbiamo parlato all'intervallo".Sono le parole del difensore orobico Hansche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida contro la, ha analizzato l'abbondante vittoria maturata questa sera dalla sua squadra all'Olimpico."Sapevamo che quando fanno un gol potevano farne altri, ma quando hanno segnato abbiamo fatto il quarto e l'abbiamo chiusa. Consapevolezza cresciuta? Sì, il gruppo è lo stesso e questa è una? Troppo presto per parlarne".

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioAtalanta! All'interno le interviste esclusive a @tucu_correa e Cristiano… - OptaPaolo : Dal 2016/17 ad oggi la Lazio solo due volte ha chiuso un primo tempo di Serie A con almeno 3 gol di svantaggio all'… - SkySport : LAZIO – ATALANTA 1-4 Risultato finale ? ? #Gosens (10’) ? #Hateboer (32’) ? #Gomez (41’) ? #Caicedo (58’) ? #Gomez… - zazoomblog : Lazio-Atalanta Gasperini: “Scudetto? Ne riparliamo tra venti giornate” - #Lazio-Atalanta #Gasperini: - zazoomblog : Lazio Atalanta 1-3: la Lazio accorcia le distanze con Caicedo - #Lazio #Atalanta #Lazio #accorcia -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ..."Stasera abbiamo creato tanto, nel secondo tempo avremmo potuto fare di più, siamo consapevoli delle nostre qualità, sappiamo affrontare anche partite difficili come questa con tanta personalità.Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Lazio-Atalanta: «Noi cinici? Si, ma abbiamo creato tanto, potevamo fare anche più gol. Abbiamo ...