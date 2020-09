Jacynta Galabadaarachchi è del Napoli

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il difficile avvio di campionato del, con tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, ha portato la società partenopea ad intervenire ancora sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Chatzinikolaou e compagne, in modo da aggiungere peso e nuove soluzioni offensive ad un reparto che è apparso finora abbastanza spuntato con tre reti nelle prime tre partite, in attesa del contributo da parte dei nuovi acquisti Goldoni e Hjolman. Il colpo di questi ultimi giorni porta il nome diPrema de Nieva, attaccante australiana classe 2001 con cittadinanza italiana, acquistata dal West Ham., la nuova scommessa del, il nuovo ...

